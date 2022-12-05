Источник: допинг попал в организм Халеп через спортивное питание

Стало известно, как запрещённый препарат попал в организм румынской теннисистки Симоны Халеп.

По информации Prosport, согласно отчёту, предоставленному Французской антидопинговой лабораторией, вещество содержится в пищевых добавках. Отмечается, что на упаковке нет информации о наличии запрещённого продукта.

Напомним, что румынская теннисистка сдала положительный допинг-тест на аналог эритропоэтина и была отстранена от соревнований до окончания разбирательства.

Халеп является бывшей первой ракеткой мира. Она становилась победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации.

Ранее в WTA высказались о положительной допинг-пробе Халеп.