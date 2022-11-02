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В WTA высказались о положительной допинг-пробе Халеп

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Генеральный директор WTA Стив Саймон прокоментировал положительную допинг-пробу румынской теннисистки Симоны Халеп.
В WTA высказались о положительной допинг-пробе Халеп
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«Я верю ей, что она ничего не делала намеренно. При этом я искренне верю в нашу антидопинговую программу. Уверен, что правда станет известна», — цитирует Саймона AP.

Напомним, что румынская теннисистка сдала положительный допинг-тест на аналог эритропоэтина и была отстранена от соревнований до окончания разбирательства.

Халеп является бывшей первой ракеткой мира. Она становилась победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в игре с первой ракеткой мира Игой Свёнтек на старте Итогового турнира WTA.

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