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Тарпищев: было ожидаемо, что Свёнтек довольно легко обыграет Касаткину

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в игре с первой ракеткой мира Игой Свёнтек на старте Итогового турнира WTA.
Тарпищев: было ожидаемо, что Свёнтек довольно легко обыграет Касаткину
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«Свёнтек играет на других скоростях, чем Дарья. А так ожидаемо Ига довольно легко её обыграла. Дарья для своей игры сейчас занимает то место, которое ей по силам», — цитирует Тарпищева Metaratings.

Напомним, что Касаткина уступила Свёнтек со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

В группе Касаткиной и Свёнтек также выступают американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.

Ранее экс-врач Симоны Халеп заявила, что допинг-пробу теннисистки могли испортить в лаборатории.

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