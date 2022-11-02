Тарпищев: было ожидаемо, что Свёнтек довольно легко обыграет Касаткину

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в игре с первой ракеткой мира Игой Свёнтек на старте Итогового турнира WTA.

«Свёнтек играет на других скоростях, чем Дарья. А так ожидаемо Ига довольно легко её обыграла. Дарья для своей игры сейчас занимает то место, которое ей по силам», — цитирует Тарпищева Metaratings.

Напомним, что Касаткина уступила Свёнтек со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

В группе Касаткиной и Свёнтек также выступают американка Кори Гауфф и француженка Каролин Гарсия.

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