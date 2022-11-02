Экс-врач Халеп заявила, что допинг-пробу теннисистки могли испортить в лаборатории

Дана Сафта, бывший консультант теннисистки Симоны Халеп, предположила, как запрещённый препарат попал в организм спортсменки.

Доктор в интервью Tennis World USA сообщила, что Халеп дважды сдала отрицательные допинг-тесты, а затем только положительный. По словам Сафты, проба могла быть испорчена в лаборатории или теннисистке что-то подсыпали в пищу.

Напомним, что румынская теннисистка сдала положительный допинг-тест на аналог эритропоэтина и была отстранена от соревнований до окончания разбирательства.

Халеп является бывшей первой ракеткой мира. Она становилась победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Андрей Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером и вышел в третий круг турнира в Париже.