Узнать больше

Экс-врач Халеп заявила, что допинг-пробу теннисистки могли испортить в лаборатории

Короткая ссылка
Дана Сафта, бывший консультант теннисистки Симоны Халеп, предположила, как запрещённый препарат попал в организм спортсменки.
Экс-врач Халеп заявила, что допинг-пробу теннисистки могли испортить в лаборатории
  • Gettyimages.ru

Доктор в интервью Tennis World USA сообщила, что Халеп дважды сдала отрицательные допинг-тесты, а затем только положительный. По словам Сафты, проба могла быть испорчена в лаборатории или теннисистке что-то подсыпали в пищу.

Напомним, что румынская теннисистка сдала положительный допинг-тест на аналог эритропоэтина и была отстранена от соревнований до окончания разбирательства.

Халеп является бывшей первой ракеткой мира. Она становилась победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Андрей Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером и вышел в третий круг турнира в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить