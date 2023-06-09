Российскому дзюдоисту присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи
- Gettyimages.ru
«После тщательного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко могло быть присуждено за атаку Тасоеву», — приводит сообщение пресс-служба организации.
В Международной федерации дзюдо объявили обоих спортсменов победителями соревнований.
Напомним, что в финальном поединке Тасоеву не была засчитана контратака, россиянин заблокировал удар Тедди Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву.
Ранее сообщалось, что IJF извинилась за ошибку в пользу Ринера в финале ЧМ по дзюдо с россиянином Тасоевым.