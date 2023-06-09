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Российскому дзюдоисту присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи

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Российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.
Российскому дзюдоисту присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи
  • Gettyimages.ru

«После тщательного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко могло быть присуждено за атаку Тасоеву», — приводит сообщение пресс-служба организации.

В Международной федерации дзюдо объявили обоих спортсменов победителями соревнований.

Напомним, что в финальном поединке Тасоеву не была засчитана контратака, россиянин заблокировал удар Тедди Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву.

Ранее сообщалось, что IJF извинилась за ошибку в пользу Ринера в финале ЧМ по дзюдо с россиянином Тасоевым.

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