Российскому дзюдоисту присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи

Российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву присудили золото чемпионата мира после доказанной ошибки судьи.

«После тщательного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко могло быть присуждено за атаку Тасоеву», — приводит сообщение пресс-служба организации.

В Международной федерации дзюдо объявили обоих спортсменов победителями соревнований.

Напомним, что в финальном поединке Тасоеву не была засчитана контратака, россиянин заблокировал удар Тедди Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву.

Ранее сообщалось, что IJF извинилась за ошибку в пользу Ринера в финале ЧМ по дзюдо с россиянином Тасоевым.