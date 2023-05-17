IJF извинилась за ошибку в пользу Ринера в финале ЧМ по дзюдо с россиянином Тасоевым
- РИА Новости
«Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за своё решение и сообщает, что такого рода действия должны засчитываться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо», — говорится в заявлении.
Напомним, что в финальном поединке Тасоеву не была засчитана контратака, россиянин заблокировал удар Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву.
В финале соревнований россиянин уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону Ринеру.
Сборная России выступала на чемпионате мира в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на трёх международных турнирах в июне.