IJF извинилась за ошибку в пользу Ринера в финале ЧМ по дзюдо с россиянином Тасоевым

Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку судей в финальной схватке чемпионата мира с участием француза Тедди Ринера и россиянина Инала Тасоева.

«Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за своё решение и сообщает, что такого рода действия должны засчитываться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо», — говорится в заявлении.

Напомним, что в финальном поединке Тасоеву не была засчитана контратака, россиянин заблокировал удар Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву.

В финале соревнований россиянин уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону Ринеру.

Сборная России выступала на чемпионате мира в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на трёх международных турнирах в июне.