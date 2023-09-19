Победа над американцем в концовке и демарш украинца на награждении: Усманов и Сидаков стали чемпионами мира по борьбе

Вольники Ахмед Усманов и Заурбек Сидаков завоевали золото на чемпионате мира по борьбе в Белграде. Первый в финале неолимпийской категории до 79 кг не оставил шансов грузину Владимиру Гамкрелидзе. При этом на церемонии награждения украинец Василий Михайлов отказался от совместного фото на пьедестале. Второй в решающей схватке в дисциплине до 74 кг сломил сопротивление Кайла Дэйка. За минуту до конца счёт был ничейным и американец выигрывал по последнему действию. Однако уроженец Дагестана провёл два переворота и набрал сразу пять баллов. Оппонент благодаря решению судей сократил отставание до минимума, но большего добиться не успел.

Два финала в один день

Третий соревновательный день чемпионата мира по борьбе обещал быть куда более успешным для россиян, нежели предыдущий. Если накануне отечественные болельщики довольствовались одним серебром, завоёванным вольником Абасгаджи Магомедовым, то в понедельник их ждало сразу два финала.

В весовой категории до 74 кг отличные шансы на итоговую победу имел Заурбек Сидаков. Несмотря на то, что атлету всего 27 лет, он успел завоевать все возможные награды, в том числе два золота первенств планеты и, главное, высшую награду Олимпийских игр в Токио. В Белграде он горел желанием стать трёхкратным чемпионом мира.

Путь к решающему противостоянию получился для атлета непростым. В предварительном раунде он с трудом сломил сопротивление Автандила Кентчадзе — 7:6. В четвертьфинале взял верх над уроженцем Северной Осетии Хетиком Цаболовым, выступающим под флагом Сербии, — 6:4. Причём одержать победу не помешало даже рассечение брови. Наконец, в полуфинале Заурбек одолел Турана Байрамова. В борьбе же за золото его ждало крайне непростое противостояние с одним из сильнейших борцов в данном весе Кайлом Дэйком, четырёхкратным чемпионом планеты как в категории 74, так и 79 кг. При этом на ОИ в Токио он, в отличие от Сидакова, довольствовался бронзой.

А в категории до 79 кг неожиданно до решающей схватки добрался Ахмед Усманов, для которого нынешний ЧМ стал дебютным в карьере. Зато в его активе значилась виктория на Кубке планеты в 2020-м. В Сербию россиянин приехал в отличной форме и поочерёдно выбил из борьбы Ахмада Магомедова, Мора Сахына, двукратного серебряного призёра ЧМ Мохаммада Ноходи и Орхана Абасова. В финале уроженец Дагестана сошёлся с представителем Грузии Владимиром Гамкрелидзе, чемпионом планеты среди молодёжи.

Образцовая схватка Усманова

Именно Усманов первым вышел на ковёр и сумел порадовать страну. При этом он тактически грамотно провёл встречу, словно не в первый раз бился на таком уровне. Начало получилось достаточно осторожным: спортсмены не стремились рисковать и не отдавали центр. Параллельно они «нагружали» плечи друг друга. Было очевидно, что рано или поздно судья будет вынужден вмешаться из-за отсутствия попыток идти вперёд. Менее активным он признал как раз грузина. Ему предоставили 30 секунд на атаку. Однако ничего сделать так и не удалось, и россиянин заработал важнейший балл.

А в начале второго периода Ахмед совершил судьбоносный красивейший проход в ноги, за который получил ещё два. Пусть разрыв в счёте оставался небольшим, но соперник оказался в непростой ситуации, ведь по такому поединку восстановить равновесие было сложно.

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Гамкрелидзе вынужден был рваться вперёд в надежде оформить приём, но оппонент потрясающе оборонялся и ничего не позволял. Так, при попытке пройти в ноги он грамотно ушёл от захвата и зажал голову визави. А вскоре Владимир и вовсе допустил роковую помарку, дав отечественному борцу вызволить руку из захвата и получить ещё балл.

За полминуты до конца сложно было рассчитывать на камбэк, и грузин ограничился лишь тем, что размочил счёт, вытолкав оппонента за пределы ковра. Но времени на спасение уже не оставалось. Таким образом, Усманов во многом неожиданно завоевал золото ЧМ в неолимпийской дисциплине до 79 кг и принёс отечественной сборной дебютную награду высшей пробы в рамках турнира. После схватки он не скрывал эмоций.

«Никогда не знаешь, представится ещё такой шанс в жизни или нет, надо побеждать. У сборной не было ни одного золота до моего финала, поэтому (на мне. — RT) лежала особая ответственность. Два дня назад у меня был день рождения — хотел подарить себе золото ЧМ. И подарил! Хочу посвятить этот успех маме и братьям: они столько верили в меня, столько ждали. У меня мама боевая, духом сильная женщина, огромное ей спасибо, её зовут Пайнусат», — цитирует атлета «Р-Спорт».

К сожалению, церемония награждения не обошлась без ложки дёгтя: взявший бронзу украинец Василий Михайлов отказался фотографироваться рядом с Усмановым на пьедестале. В результате Ахмед ограничился совместным кадром с двумя другими призёрами.

Невероятный поединок Сидакова

Последними на ковёр вышли Сидаков и Дэйк. Как и ожидалось, их встреча стала настоящим украшением турнира. Первая её половина получилась достаточно аккуратной. Спортсмены не стремились рисковать и не бросались вперёд. Правда, Кайл достаточно быстро взял паузу из-за небольшого повреждения уха. В свою очередь, россиянин появился с повязкой на голове, которую снял потом в перерыве. В ней он позволил сопернику открыть счёт. Американцу дали 30 секунд на атаку, и он быстро вытолкал россиянина за ковёр.

Во второй трёхминутке ситуация повторилась, но на этот раз максимальную выгоду извлёк Сидаков. Он не просто провёл приём, но и получил дополнительное очко за нереализованную оппонентом атаку — 3:1.

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Далее события развивались стремительно. Вскоре Дэйк сам прошёл в ноги и восстановил статус-кво. Впрочем, впереди у Сидакова имелось достаточно времени, и он не собирался сдаваться. Кайл, напротив, тянул его, снова прибегнув к помощи врачей. И всё же это не спасло его от судьбоносного сближения менее чем за минуту до конца. Отечественный борец дважды перевернул визави и, казалось, обеспечил себе комфортный отрыв.

Однако интригу решили возродить судьи. Во-первых, они также засчитали представителю США один переворот, во-вторых, одобрили челлендж его команды и добавили ему ещё два балла — 7:8. Оставшиеся полминуты Кайл провёл в отчаянных атаках, ведь даже ничья делала его чемпионом по последнему действию. Но Заурбек мужественно выдержал давление. Тем не менее представители американца не сдавались и уже после окончания поединка взяли ещё один челлендж. Однако на этот арбитры заняли сторону уроженца Беслана — 10:7.

Сам атлет, в третий раз в карьере став чемпионом планеты, посвятил свой успех отцу, которого не стало несколько месяцев назад.

«Много чего можно сказать. Сегодня Бог был на моей стороне. Наверное, я больше всех заслужил эту победу. Посвящаю её моему покойному отцу, он был бы очень рад. И моей матери, которая сильно переживала. Спасибо всем, кто находился рядом... Верил до последнего, что нас допустят на этот турнир, не опускал руки и шёл к этому. Слава богу, всё получилось. Буду ещё усерднее тренироваться», — цитирует атлета «Матч ТВ».

Также он признался, что Дэйк по окончании встречи не пожал ему руку, тем самым проявив неуважение. Правда, едва ли это сильно расстроило триумфатора.

Между тем две победы в один соревновательный день позволили сборной России резко улучшить своё положение в медальном зачёте. Теперь она занимает вторую позицию, уступая только национальной команде США, в активе которой в общей сложности шесть наград, из которых три — высшей пробы.

Поражение Угуева и травма Садулаева

Ещё одну медаль национальной команде мог принести Заур Угуев. В четвертьфинале действующий олимпийский чемпион сенсационно — на последних секундах — уступил Стевану Мичичу. Однако россиянин просто не имел права не добраться до схваток за бронзу. А там по иронии судьбы его поджидал земляк Зелимхан Абакаров, представляющий Албанию.

Поначалу всё складывалось для фаворита удачно. Он в стиле Усманова заработал балл за отсутствие активности со стороны оппонента, а затем провёл приём. Более того, вскоре разрыв увеличился до четырёх очков. Однако концовка вышла обескураживающей. Визави за 40 секунд до финиша не только оформил приём, но и опрокинул Угуева спиной назад, за что заработал суммарно 4 балла. У Заура оставалось время, но он не сумел выйти вперёд, и победителем по последнему действию признали Абакарова. Россиянину же ещё пришлось проводить дополнительную схватку с казахстанцем Мейрамбеком Картбаем за олимпийскую лицензию, но в решающий момент он всё же собрался и выиграл.

К сожалению, не обошёлся день и без ещё одной досадной неудачи. Причём осечку допустил тот, от кого этого ждали меньше всего. Легендарный Абдулрашид Садулаев приехал в Сербию в звании двукратного олимпийского чемпиона. Казалось, никто не способен помешать ему в шестой раз завоевать золото ЧМ. Однако в полуфинале россиянин сенсационно потерпел первое поражение в карьере за шесть лет. Причём уступил он выступающему за Бахрейн Ахмеду Тажудинову, выпускнику школы имени Садулаева, — 2:9. Как выяснилось, причиной провала послужила серьёзная травма. Из-за неё он с большой долей вероятности не станет бороться за бронзу.

«У Абдулрашида грыжа в шейном позвонке, огромная шишка, это болезненно. Он за счёт своего характера победителя выиграл предыдущий бой в четвертьфинале, а в полуфинале уже просто не мог нормально бороться. Скорее всего, Абдулрашид не сможет завтра выступить и завершит выступления», — цитирует наставника сборной России по вольной борьбе Махмуда Магомедова «Матч ТВ».