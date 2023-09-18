Усманов заработал первое золото сборной России на чемпионате мира 2023 по борьбе
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Россиянин одолел грузина Владимери Гамкрелидзе.
Золотая медаль стала первой в зачёте у сборной России на чемпионате мира.
Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов заявил, что участие двукратного олимпийского чемпиона россиянина Абдулрашида Садулаева в схватке за бронзу на чемпионате мира в Белграде будет зависеть от решения врачей.