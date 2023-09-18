Усманов заработал первое золото сборной России на чемпионате мира 2023 по борьбе

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов выиграл в финале соревнований в весовой категории до 79 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде.

Россиянин одолел грузина Владимери Гамкрелидзе.

Золотая медаль стала первой в зачёте у сборной России на чемпионате мира.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов заявил, что участие двукратного олимпийского чемпиона россиянина Абдулрашида Садулаева в схватке за бронзу на чемпионате мира в Белграде будет зависеть от решения врачей.