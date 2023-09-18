Участие Садулаева в схватке за бронзу будет зависеть от вердикта врачей

Главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов заявил, что участие двукратного олимпийского чемпиона россиянина Абдулрашида Садулаева в схватке за бронзу на чемпионате мира в Белграде будет зависеть от решения врачей.

«У Абдулрашида Садулаева очень серьёзная травма шеи, она у него была ещё на тренировочных сборах перед чемпионатом мира. И здесь он её усугубил, а лечение, к сожалению, не помогло. Посмотрим, что завтра скажут врачи», — цитирует Рашидова РИА Новости.

Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, не смог пробиться в финал чемпионата мира 2023 года. В полуфинале россиянин снялся с поединка с Ахмедом Тажудиновым, выступающим за Бахрейн. Счёт был 9:2 в пользу Тажудинова. По предварительным данным, Садулаев не смог продолжить борьбу из-за травмы плеча.

Для российского спортсмена это поражение стало первым за шесть лет. Помимо двух побед на Олимпиадах, борец также является пятикратным чемпионом мира.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил надежду, что Садулаев сможет продолжить борьбу за бронзовую медаль чемпионата мира в Сербии и олимпийскую лицензию.