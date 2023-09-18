Мамиашвили надеется, что Садулаев сможет побороться за бронзу ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил надежду, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сможет продолжить борьбу за бронзовую медаль чемпионата мира в Сербии и олимпийскую лицензию.

«Абдулрашид поехал отдыхать, тренеры и врачи занимаются с ним. Пусть отдыхает. Надеемся, что он сможет завтра бороться за бронзу. Если не позволит состояние здоровья, будем принимать решение», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, не смог пробиться в финал чемпионата мира 2023 года. В полуфинале россиянин снялся с поединка с Ахмедом Тажудиновым, выступающим за Бахрейн. Счёт был 9:2 в пользу Тажудинова. По предварительным данным, Садулаев не смог продолжить борьбу из-за травмы плеча.

Для российского спортсмена это поражение стало первым за шесть лет. Помимо двух побед на Олимпиадах, борец также является пятикратным чемпионом мира.

Ранее Мамиашвили дал понять, что Объединённый мир борьбы (UWW) не давал российским спортсменам рекомендаций по рукопожатиям на чемпионате мира.