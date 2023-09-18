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Мамиашвили сообщил, что UWW не давал россиянам рекомендаций по рукопожатиям на ЧМ

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили дал понять, что Объединённый мир борьбы (UWW) не давал российским спортсменам рекомендаций по рукопожатиям на чемпионате мира.

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Напомним, что Абасгаджи Магомедов досрочно победил Валентина Блесецкого в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 61 кг. После окончания схватки они не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника. Оба борца после объявления победителя не подошли друг к другу.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

Ранее сообщалось, что Объединённый мир борьбы рекомендовал россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки на ЧМ.

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