Мамиашвили сообщил, что UWW не давал россиянам рекомендаций по рукопожатиям на ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили дал понять, что Объединённый мир борьбы (UWW) не давал российским спортсменам рекомендаций по рукопожатиям на чемпионате мира.

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Напомним, что Абасгаджи Магомедов досрочно победил Валентина Блесецкого в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 61 кг. После окончания схватки они не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника. Оба борца после объявления победителя не подошли друг к другу.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

Ранее сообщалось, что Объединённый мир борьбы рекомендовал россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки на ЧМ.