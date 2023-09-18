Мамиашвили сообщил, что UWW не давал россиянам рекомендаций по рукопожатиям на ЧМ
«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
Напомним, что Абасгаджи Магомедов досрочно победил Валентина Блесецкого в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 61 кг. После окончания схватки они не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника. Оба борца после объявления победителя не подошли друг к другу.
Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.
Ранее сообщалось, что Объединённый мир борьбы рекомендовал россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки на ЧМ.