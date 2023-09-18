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Объединённый мир борьбы рекомендовал россиянам и украинцам не пожимать друг другу руки на ЧМ

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Представитель Объединенного мира борьбы (UWW) рассказал, что организация вынесла рекомендации российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира в Белграде.

«Руководство UWW рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира во избежание инцидентов, если один из соперников откажется. Также российские судьи не могут быть назначены на схватки украинских борцов, а украинские судьи — на схватки с участием россиян, — приводит слова собеседника «Матч ТВ».

Напомним, что Абасгаджи Магомедов досрочно победил Валентина Блесецкого в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 61 кг. После окончания схватки они не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника. Оба борца после объявления победителя не подошли друг к другу.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

В апреле исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее Курбанов проиграл в поединке за бронзу на чемпионате мира по борьбе в Белграде.

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