Курбанов проиграл в поединке за бронзу на чемпионате мира по борьбе в Белграде
21-летний борец вольного стиля в поединке за третье место в весовой категории до 125 кг уступил американцу Мэйсону Пэррису. Схватка завершилась со счётом 12:2 в пользу спортсмена из США.
Курбанову ещё предстоит на текущих соревнованиях провести поединок за олимпийскую лицензию с Даниэлем Лигети из Венгрии.
Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал серебряным призёром чемпионата мира.