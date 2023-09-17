Курбанов проиграл в поединке за бронзу на чемпионате мира по борьбе в Белграде

Россиянин Абдулла Курбанов не смог завоевать бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе 2023 года в Белграде.

21-летний борец вольного стиля в поединке за третье место в весовой категории до 125 кг уступил американцу Мэйсону Пэррису. Схватка завершилась со счётом 12:2 в пользу спортсмена из США.

Курбанову ещё предстоит на текущих соревнованиях провести поединок за олимпийскую лицензию с Даниэлем Лигети из Венгрии.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал серебряным призёром чемпионата мира.