Магомедов стал серебряным призёром на чемпионате мира по борьбе

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал серебряным призёром чемпионата мира в Белграде.

В финальном поединке в весовой категории до 61 кг россиянин уступил американцу Виталию Оруджеву.

Данная категория не входит в программу Олимпийских игр.

Бронзовыми призёрами ЧМ стали Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) и Шота Партенадзе (Грузия).

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее российский борец вольного стиля Ахмед Усманов пробился в финал соревнований в весовой категории до 79 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде.