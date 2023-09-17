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Магомедов стал серебряным призёром на чемпионате мира по борьбе

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Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал серебряным призёром чемпионата мира в Белграде.
Магомедов стал серебряным призёром на чемпионате мира по борьбе

В финальном поединке в весовой категории до 61 кг россиянин уступил американцу Виталию Оруджеву.

Данная категория не входит в программу Олимпийских игр.

Бронзовыми призёрами ЧМ стали Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) и Шота Партенадзе (Грузия).

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее российский борец вольного стиля Ахмед Усманов пробился в финал соревнований в весовой категории до 79 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде.

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