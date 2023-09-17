Российский борец Усманов пробился в финал чемпионата мира

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов пробился в финал соревнований в весовой категории до 79 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде.

В полуфинальном поединке Усманов одолел азербайджанца Орхана Аббасова со счётом 3:0.

За золото чемпионата мира россиянин поборется с грузином Владимиром Гамкрелидзе.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион россиянин Заур Угуев проиграл в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира по борьбе.