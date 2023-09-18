Олимпийский чемпион Угуев проиграл поединок за бронзу чемпионата мира
Россиянин выступает в весовой категории до 57 кг. Он вёл со счётом 4:0, но схватка закончилась с результатом 4:4. Победу судьи отдали Абакарову по последнему действию.
Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что участие Абдулрашида Садулаева в схватке за бронзу будет зависеть от вердикта врачей.