Олимпийский чемпион Угуев проиграл поединок за бронзу чемпионата мира

Олимпийский чемпион, российский борец Заур Угуев потерпел поражение от албанца Зелимхана Абакарова в схватке за бронзовую медаль чемпионата мира в Белграде.

Россиянин выступает в весовой категории до 57 кг. Он вёл со счётом 4:0, но схватка закончилась с результатом 4:4. Победу судьи отдали Абакарову по последнему действию.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что участие Абдулрашида Садулаева в схватке за бронзу будет зависеть от вердикта врачей.