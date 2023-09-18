Мамиашвили: Магомедов завоевал медаль чемпионата мира в нервозной ситуации

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что Абасгаджи Магомедов был способен завоевать золотую медаль чемпионата мира 2023 года в Белграде.

«Абасгаджи заслуживает самых высоких эпитетов, так как он завоевал медаль в тяжёлых условиях и нервотрёпке. Наши спортсмены долгое время не участвовали в международных соревнованиях», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Он напомнил, что российские спортсмены, когда приехали на чемпионат мира, ещё не знали, допустят ли их.

«В итоге допуск мы получили, уже находясь здесь. Ничего, уверенность вернётся к нашим спортсменам», — рассказал Мамиашвили.

Чемпионат мира проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования являются отборочными на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Мамиашвили высказался об инциденте с рукопожатием между россиянином Абасгаджи Магомедовым и украинцем Валентином Блесецким на чемпионате мира.