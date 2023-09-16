Мамиашвили — об отказе Блесецкого пожать руку Магомедову: ему запретили 

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об инциденте с рукопожатием между россиянином Абасгаджи Магомедовым и украинцем Валентином Блесецким на чемпионате мира 2023 года.

«Никакой пляски на костях по поводу его поражения Магомедову не было. Вы думаете, виноват этот мальчик, он сам не захотел пожимать руку? Ему запретили это делать. Ему сказали: «Мы тебя научим быть нечеловеком, не научим — заставим». Это некрасиво», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что Блесецкий довольно перспективный спортсмен.

«Что касается спортивных качеств этого украинского борца, он способный мальчик. Думаю, у него все ещё впереди», — добавил Мамиашвили.

Магомедов досрочно победил Блесецкого в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 61 кг. После окончания схватки они не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника. Оба борца после объявления победителя не подошли друг к другу.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

В апреле исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее UWW опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира.