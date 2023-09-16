Мамиашвили — об отказе Блесецкого пожать руку Магомедову: ему запретили
«Никакой пляски на костях по поводу его поражения Магомедову не было. Вы думаете, виноват этот мальчик, он сам не захотел пожимать руку? Ему запретили это делать. Ему сказали: «Мы тебя научим быть нечеловеком, не научим — заставим». Это некрасиво», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что Блесецкий довольно перспективный спортсмен.
«Что касается спортивных качеств этого украинского борца, он способный мальчик. Думаю, у него все ещё впереди», — добавил Мамиашвили.
Магомедов досрочно победил Блесецкого в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 61 кг. После окончания схватки они не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника. Оба борца после объявления победителя не подошли друг к другу.
Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.
В апреле исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее UWW опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира.