Объединённый мир борьбы опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Мировое первенство пройдёт с 16 по 24 сентября.
К участию допущены: Завур Угуев, Абасгаджи Магомедов, Шамиль Мамедов, Евгений Жербаев, Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов, Арслан Багаев, Магомед Курбанов, Владислав Валиев, Абдулрашид Садулаев и Абдулла Курбанов.
Спортсмены из России и Белоруссии прошли тщательную проверку: специалисты изучали их анкетные данные, а также социальные сети.
Ранее сообщалось, что Объединённый мир борьбы допустил до чемпионата мира 209 человек из России и Белоруссии.