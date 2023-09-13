Объединённый мир борьбы опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира

Объединённый мир борьбы (UWW) сообщил имена российских спортсменов, допущенных к участию в чемпионате мира в Белграде.

Мировое первенство пройдёт с 16 по 24 сентября.

К участию допущены: Завур Угуев, Абасгаджи Магомедов, Шамиль Мамедов, Евгений Жербаев, Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов, Арслан Багаев, Магомед Курбанов, Владислав Валиев, Абдулрашид Садулаев и Абдулла Курбанов.

Спортсмены из России и Белоруссии прошли тщательную проверку: специалисты изучали их анкетные данные, а также социальные сети.

Ранее сообщалось, что Объединённый мир борьбы допустил до чемпионата мира 209 человек из России и Белоруссии.