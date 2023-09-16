Российский борец Магомедов и украинец Блесецкий не пожали друг другу руки после поединка на ЧМ

Российский борец Абасгаджи Магомедов и украинец Валентин Блесецкий не стали пожимать друг другу руки после поединка на чемпионате мира в Белграде.

Магомедов досрочно победил украинца Блесецкого в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 61 кг.

После окончания схватки они не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника. Оба борца после объявления победителя не подошли друг к другу.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

В апреле исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее UWW опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира.