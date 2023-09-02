«Изображают активную деятельность»: UWW не допустил 26 членов российской и белорусской делегаций на ЧМ по борьбе

Объединённый мир борьбы не допустил к чемпионату мира в Сербии 26 из 235 членов российской и белорусской делегаций. Свои действия федерация объяснила «причастностью спортсменов к военным структурам» стран или их активной поддержкой СВО. В ответ президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал до конца отстаивать интересы людей, которым отказали в поездке на турнир, и назвал критерии допуска непонятными. А депутат Госдумы Светлана Журова объяснила произошедшее попыткой UWW изобразить активную деятельность.

Объединённый мир борьбы (UWW) не допустил к соревнованиям суммарно 26 членов российской и белорусской команд из 235. Сообщается, что это произошло после тщательной проверки их данных и изучения социальных сетей. Причём конкретные фамилии не называются.

«Им было отказано в допуске по причине либо их активной поддержки текущего конфликта, либо из-за факта принадлежности к военным структурам или системе национальной безопасности. Решения о допуске принимались комиссией на основании развёрнутых отчётов по итогам специальной проверки предоставленных независимым частным поставщиком информационно-аналитических услуг», — говорится на официальном сайте федерации.

В сообщении также напоминается: россиянам и белорусам предстоит соревноваться в Белграде в качестве индивидуальных нейтральных атлетов без какого-либо упоминания их стран. А в честь их побед не будут звучать национальные гимны.

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В ответ президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили пообещал продолжать бороться за людей, которым отказали в поездке на первенство планеты, и выразил надежду на их участие в отборочном турнире к Олимпийским играм — 2024.

«У меня сейчас много различной информации, полученной от UWW. По некоторым ребятам мы даём дополнительные основания, уточнения и так далее. Вся эта процедура, как мне кажется, не имеет под собой никакой ни нравственной, ни юридической основы. Если весь мир готовится к ОИ-2024 — фестивалю настоящей дружбы и хороших отношений между людьми, что всегда исповедовало олимпийское движение, то о каких проверках может идти речь? На стерильность или на что ещё? Не всегда понятны критерии допуска», — цитирует функционера «Р-Спорт».

Ещё за месяц до начала ЧМ он подчеркнул, что отечественные борцы ни в коем случае не станут подписывать никаких деклараций, в которых их обяжут отказаться от Родины или осудить проведение СВО.

Большинство российских борцов всё же примут участие в ЧМ, и это можно назвать прорывом по сравнению с другими дисциплинами, где их с большой неохотой допускают даже к менее статусным стартам. Весьма символично, что возвращение произойдёт в рамках ЧМ, который изначально планировалось провести в России и который был перенесён в Сербию в соответствии с рекомендациями МОК.

Грядущее первенство особенно важно по той причине, что на нём будет разыграно 90 олимпийских лицензий — по пять в каждой из 18 весовых категорий. Завоюют их для своего НОК четверо медалистов (в борьбе, как известно, две бронзы). Кроме того, для атлетов, уступивших в своих схватках за бронзу, предусмотрен дополнительный бой, в котором на кону будет стоять последняя квота в Париж.

Борьбу можно назвать видом, в котором россияне получают максимум шансов на выступление. Вскоре после того, как МОК рекомендовал федерациям допустить отечественных и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, UWW разрешил им участие в турнирах под своей эгидой.

Более того, МОК было предложено смягчить критерии в части атлетов, работающих по контракту с военными организациями. А членов юношеских сборных (до 15 и до 17 лет) решили вовсе не проверять на связь с военными организациями. В итоге представители двух стран летом сумели взять старт на первенстве континента U17 в Тиране. Позже они съездили на юниорский ЧМ в Иордании.

Единственной ложкой дёгтя оказался запрет на выдачу виз молодёжной национальной команде для участия в ЧЕ U20 в Испании.

«Сегодня нашей сборной Испания отказала в выдаче виз. Всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше», — посетовал Мамиашвили.

Позже он рассказал, что хозяева всё-таки согласились оформить необходимые документы, но было уже слишком поздно.

По мнению депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой, нельзя не допускать атлетов к соревнованиям только из-за их причастности к вооружённым силам.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что ещё два года назад это никого не интересовало. Международные федерации это тоже не беспокоило. Причём атлеты, которые так или иначе причастны к силовым структурам, выступают под флагом многих государств, не только России. Они, например, есть в Италии и Германии. Подобная практика была и раньше, но никто нам ничего не предъявлял», — отметила она в комментарии RT.

Депутат считает, что, отказывая в визите на ЧМ ряду отечественных борцов, UWW изображает активную деятельность.

«Таким образом просто хотят успокоить особенно рьяных деятелей, выступающих за полное отстранение. С одной стороны, остаётся принимать это как меньшее из зол. С другой — советовать что-то сложно. Некоторые люди могут расценить такую позицию как непатриотичную. Честно говоря, у меня нет однозначного ответа, как поступать в данной ситуации. Могу только сказать, что если бы я сама сейчас выступала, то однозначно не была бы допущена к соревнованиям. И дело даже не в том, что я представляла «Динамо», — добавила Журова.

В свою очередь, президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев обвинил международные федерации в попытке вставлять палки в колёса всеми возможными способами.

«Мы их всё равно победим, потому что у нас самые сильные борцы. И они никак без нас не обойдутся. Это решение из вредности, потому что они нас боятся. К дальнейшим санкциям должны быть готовы. Это не первый раз в нашей стране. Такое случалось в 1980-м, 1984-м. Всё равно мы готовились и не стали от этого слабее. Будем только сильнее. Надо верить в свою команду, тренеров и страну. Критерии допуска непонятны. Не надо в этом ковыряться. Дешёвые и убогие люди, которые выносят данные вердикты. Нам всё понятно», — приводит слова Лайшева «Спорт-Экспресс».