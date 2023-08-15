Украинцы не стали пожимать руку россиянам и белорусам на юниорском ЧМ по борьбе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Суспiльне Спорт».
За два соревновательных дня украинцы трижды встречались с представителями России и Белоруссии. Алим Месуветов уступил россиянину Ибрагиму Кадиеву, Владимир Кочанов победил представителя Белоруссии Александра Градовкина, а Иван Примарченко оказался сильнее белоруса Владислава Козлова.
Юниорский чемпионат мира по борьбе проходит в столице Иордании Аммане.
Руководство Объединённого мира борьбы 4 апреля приняло решение допустить атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о важности рукопожатия на соревнованиях.