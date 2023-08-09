Мамиашвили: в борьбе элемент рукопожатия — важная составляющая часть схватки

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о важности рукопожатия на соревнованиях.

«В борьбе элемент рукопожатия — обязательный атрибут и важная составляющая часть схватки. Если ты отказываешься от него, фактически демонстрируешь пренебрежение к противнику. Людского здесь мало. Я ставлю себя на сторону Комитета по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады и не понимаю, чем руководствуются эти люди. Тогда уж логичнее полностью запретить своим атлетам выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами. А если уж вышел на борцовский ковёр, не надо унижать соперника», — заявил Мамиашвили RT.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении украинцев не жать руки россиянам и белорусам.