Свищёв: давайте чётко пропишем, кого можно приветствовать, а кого нет

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении украинцев не жать руки россиянам и белорусам.

«Да, в теннисе украинцы не жмут руки россиянам и белорусам, но так может дойти до абсурда. Давайте чётко пропишем, кого можно приветствовать, а кого нет. Украинцев можно? Возьмём все нации и разделим их на две категории. Повторюсь, уверен, к предложению соседей международные федерации не прислушаются. Тем более в каких-то видах есть такая традиция, как в теннисе, а в некоторых её нет. А когда СВО закончится, видимо, украинцам разрешат снова пожимать руки», — заявил Свищёв RT.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.