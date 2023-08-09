Мамиашвили объяснил значимость рукопожатий во время спортивных соревнований

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

«Как это можно обсуждать? У меня подобное не укладывается в голове. В теннисе и шахматах не жмут руки, потому что не ведают, что творят. Рукопожатие, приветствие соперника — изначально обязательный элемент олимпийского движения. Не голы, очки, секунды. И здесь не играют роли твои национальность и вероисповедание. Спорт объединяет всех людей и генерирует полную толерантность. Пожимая руку оппоненту, ты делаешь шаг навстречу, даже если уступил. В это вложен глубокий смысл. Ты берёшь на себя обязательство с глубоким уважением относиться к нему, выражаешь уважение, оставляешь в стороне лишние эмоции. Даёшь понять, что жизнь намного многограннее, чем спортивный поединок. А братское отношение остаётся. На этом нельзя просто ставить крест», — отметил он.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что призыв украинцев отменить рукопожатия связан с обострением жары.