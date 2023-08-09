Свищёв считает, что призыв украинцев отменить рукопожатия связан с обострением жары

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.

«Наши соседи, вероятно, перегрелись. Жара подействовала на них таким образом, и началось обострение. Обострение у всех людей, которые зависят от погоды. Уверен, серьёзно воспринимать предложение Комитета по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады никто не будет. Жалко только, что кто-то прислушивается к подобным глупым заявлениям этого органа. Посмешили народ и мир», — заявил он в интервью RT.

Ранее Александр Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия с российскими спортсменами.