Узнать больше

Свищёв считает, что призыв украинцев отменить рукопожатия связан с обострением жары

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призывы Украины отменить рукопожатия на соревнованиях, где участвуют россияне и украинцы.
Свищёв считает, что призыв украинцев отменить рукопожатия связан с обострением жары
  • РИА Новости

«Наши соседи, вероятно, перегрелись. Жара подействовала на них таким образом, и началось обострение. Обострение у всех людей, которые зависят от погоды. Уверен, серьёзно воспринимать предложение Комитета по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады никто не будет. Жалко только, что кто-то прислушивается к подобным глупым заявлениям этого органа. Посмешили народ и мир», — заявил он в интервью RT.

Ранее Александр Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за призыва отменить рукопожатия с российскими спортсменами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить