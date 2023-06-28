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Мамиашвили заявил, что российским борцам обязаны выдать визы для участия в чемпионате мира

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) обсудило вопросы допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации и в том числе помощь с получением виз.
Мамиашвили заявил, что российским борцам обязаны выдать визы для участия в чемпионате мира
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«Сегодня члены бюро UWW ещё раз обсудили актуальные вопросы, в том числе допуск наших спортсменов к соревнованиям. Ещё раз подтверждено, что страны, проводящие мероприятия, обязаны обеспечить визовую поддержку, наши спортсмены допускаются к стартам в нейтральном статусе, как и борцы Беларуси. Есть определённый протокол по каждому спортсмену и специалистам — списки должны подаваться за месяц», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Также функционер отметил, что это затрагивает и чемпионат мира, который пройдёт в Сербии с 16 по 24 сентября.

«Это касается и предстоящего чемпионата мира, так что готовимся. Есть рекомендация Международного олимпийского комитета, и она реализуется. Есть условия, которые озвучил UWW, и мы их выполняем. Надеюсь, будем выступать на лицензионном чемпионате мира в Сербии», – добавил он.

В апреле исполком UWW допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее стало известно, что молодёжная сборная России пропустит чемпионат Европы в Испании.

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