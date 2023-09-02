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Журова о недопуске 26 россиян до ЧМ по борьбе: плохо, что отдельных спортсменов не допускают до соревнований

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала недопуск 26 россиян на чемпионат мира по борьбе.
Журова о недопуске 26 россиян до ЧМ по борьбе: плохо, что отдельных спортсменов не допускают до соревнований
  • РИА Новости

«Очень плохо, что отдельных спортсменов не допускают до соревнований. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что ещё два года назад никого не интересовало, имеют они отношение к вооружённым силам страны или нет. Международные федерации это не беспокоило. Причём атлеты, которые так или иначе причастны к силовым структурам, выступают под флагом многих государств, не только России. Они, например, есть в Италии и Германии. Подобная практика была и раньше, но никто нам ничего не предъявлял», — заявила Журова RT.

Ранее Журова высказалась о ситуации с фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая на сутки пропала в Москве.

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