Журова о недопуске 26 россиян до ЧМ по борьбе: плохо, что отдельных спортсменов не допускают до соревнований

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала недопуск 26 россиян на чемпионат мира по борьбе.

«Очень плохо, что отдельных спортсменов не допускают до соревнований. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что ещё два года назад никого не интересовало, имеют они отношение к вооружённым силам страны или нет. Международные федерации это не беспокоило. Причём атлеты, которые так или иначе причастны к силовым структурам, выступают под флагом многих государств, не только России. Они, например, есть в Италии и Германии. Подобная практика была и раньше, но никто нам ничего не предъявлял», — заявила Журова RT.

Ранее Журова высказалась о ситуации с фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая на сутки пропала в Москве.