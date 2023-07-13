Мамиашвили: любые бойкоты, запреты недопустимы на олимпийской площадке

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что бойкоты и запреты недопустимы в вопросах Олимпиады.

«Любые бойкоты, запреты недопустимы на олимпийской площадке. Есть хартия МОК и уставы федераций. Ни о каком давлении нет речи. Жить надо по закону! Отечественный спорт должен быть сильным и конкурентоспособным», — цитирует Мамиашвили Sport24.

13 июля стало известно, что руководство МОК приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении МОК не приглашать Россию и Белоруссию на Олимпийские игры — 2024 в установленную дату.