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Тарасова: я даже не хочу думать о том, что мы не будем участвовать в Олимпийских играх

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не посылать 26 июля приглашение России и Белоруссии для участия в Олимпийских играх — 2024.
Тарасова: я даже не хочу думать о том, что мы не будем участвовать в Олимпийских играх
  • РИА Новости

«Я даже не хочу думать о том, что мы не будем участвовать в Олимпийских играх, даже про это думать не хочу. Даже не знаю, есть ли надежда, что выступим после таких заявлений», — цитирует Тарасову Metaratings

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление МОК не приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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