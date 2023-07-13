Тарасова: я даже не хочу думать о том, что мы не будем участвовать в Олимпийских играх

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не посылать 26 июля приглашение России и Белоруссии для участия в Олимпийских играх — 2024.

«Я даже не хочу думать о том, что мы не будем участвовать в Олимпийских играх, даже про это думать не хочу. Даже не знаю, есть ли надежда, что выступим после таких заявлений», — цитирует Тарасову Metaratings.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление МОК не приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.