Журова — о неприглашении России: МОК занял выжидательную позицию, он следит за ходом СВО

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Ключевой момент в этом решении кроется в неустановленной дате огласки. Мы все ждали, что к этому времени МОК сформулирует некие требования к нашим спортсменам, на которые, скорее всего, они не пойдут. Следовательно, не поедут на Олимпийские игры. Поэтому, как я предполагаю, комитет занял выжидательную позицию с надеждой на то, что к осени СВО завершится», — заявила Журова RT.

Она также отметила, что наверняка на такое нейтральное решение МОК оказал влияние прошедший саммит в Вильнюсе, где решили, что «не стоит рубить с плеча» и надо продолжать следить за обстановкой.

«С надеждой на мирные переговоры. Чтобы спортсмены России и Белоруссии не пострадали от резких политических решений. Всё-таки МОК заботится о спортсменах, даже находясь в заложниках у европейских политиков. Так что если вдруг политическая обстановка изменится, то нас тут же пригласят на Олимпиаду. Но пока не стоит торопиться с выводами, а стоит готовиться к Играм Дружбы», — добавила Журова.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что Международный олимпийский комитет (МОК) изначально исключил возможность приглашения российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года в Париже.