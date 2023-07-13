Поздняков считает ожидаемым решение МОК по неприглашению россиян на Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) изначально исключил возможность приглашения российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года в Париже.

«Это, убеждён, — осознанный подход. Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. Нет и ответа на вопрос — на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения», — написал Поздняков в Telegram-канале.

Глава ОКР считает, что нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпиаду.

«В своих мартовских рекомендациях, по сути, лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось», — заявил Поздняков.



Четырёхкратный олимпийский чемпион подчеркнул, что принять условия МОК «в любом случае было бы невозможно».

«Так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства. Фарс в действии», — добавил Поздняков.

13 июля стало известно, что руководство МОК приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии. Крайний установленный срок — 26 июля.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко не исключил обращение в судебные инстанции в связи с отстранением спортсменов из России от международных соревнований.