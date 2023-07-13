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Чернышенко считает, что оспаривать решения МОК нет смысла

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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко не исключил обращение в судебные инстанции в связи с отстранением спортсменов из России от международных соревнований.
Чернышенко считает, что оспаривать решения МОК нет смысла
  • РИА Новости

«Конечно, мы везде где можно накапливаем всю необходимую документацию для того, чтобы потом — время нас рассудит — в суде можно было предъявить», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Чернышенко заявил, что россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде.

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