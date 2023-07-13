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Чернышенко заявил, что россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко считает, что российские спортсмены должны быть допущены к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Чернышенко заявил, что россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде
  • РИА Новости

«Россияне сами не отказываются от участия в Олимпиаде, но не согласятся ради этого отступиться от Родины», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, Россия накапливает документацию, чтобы потом предъявить в суде доказательства попыток отстранить её от Олимпийских игр.

13 июля стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде 2024 года.

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