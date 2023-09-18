Узнать больше

Садулаев потерпел первое за шесть лет поражение и не смог пробиться в финал ЧМ в Белграде

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, не смог пробиться в финал чемпионата мира 2023 года.

В полуфинале россиянин снялся с поединка с Ахмедом Тажудиновым, выступающим за Бахрейн. Счёт был 9:2 в пользу Тажудинова. По предварительным данным, Садулаев не смог продолжить борьбу из-за травмы плеча.

Для российского спортсмена это поражение стало первым за шесть лет. Помимо двух побед на Олимпиадах, борец также является пятикратным чемпионом мира.

Мировое первенство проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов пробился в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить