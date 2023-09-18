Садулаев потерпел первое за шесть лет поражение и не смог пробиться в финал ЧМ в Белграде

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, не смог пробиться в финал чемпионата мира 2023 года.

В полуфинале россиянин снялся с поединка с Ахмедом Тажудиновым, выступающим за Бахрейн. Счёт был 9:2 в пользу Тажудинова. По предварительным данным, Садулаев не смог продолжить борьбу из-за травмы плеча.

Для российского спортсмена это поражение стало первым за шесть лет. Помимо двух побед на Олимпиадах, борец также является пятикратным чемпионом мира.

Мировое первенство проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов пробился в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде.