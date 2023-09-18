Отказ Блесецкого от рукопожатия и поражение от Оруджева в концовке: вольник Магомедов завоевал серебро на ЧМ по борьбе

Абасгаджи Магомедов стал серебряным призёром в весовой категории до 61 кг на стартовавшем в Белграде чемпионате мира по борьбе. Выступающий в вольном стиле россиянин на пути к финалу разгромил всех своих соперников, не позволив трём из них набрать ни единого балла. При этом в четвертьфинале его визави Валентин Блесецкий нарушил существующий кодекс чести, отказавшись от традиционного рукопожатия. А в решающем сражении отечественный спортсмен уступил с минимальной разницей Виталию Оруджеву. Американец большую часть поединка вёл в счете, а когда россиянин восстановил паритет, провёл судьбоносный приём.

Чемпионат мира по борьбе в Белграде во многом стал особенным событием для всего отечественного спорта. Пока в других видах россиян не допускают до международных соревнований даже меньшего масштаба, в борьбе им разрешили биться на первенстве планеты и параллельно сражаться за олимпийские лицензии.

Единственной ложкой дёгтя оказался недопуск 26 членов российской и белорусской делегаций из 235. UWW отказал им в приглашении в Сербию из-за «причастности к военным структурам» государств или активной поддержки СВО. Однако большей части атлетов это не коснулось.

В том числе получил возможность выступить на турнире Абасгаджи Магомедов. Уроженец Дагестана, почти не знающий поражений на национальном уровне, был одним из главных фаворитов в категории до 61 кг. Собственно, ему предстояло защитить золотую награду, завоёванную на ЧМ-2021.

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Правда, чемпионат начался для фаворита с грандиозного скандала. Не оставив шансов Николаю Охлопкову и Вэй Ли на предварительных стадиях, он уже в четвертьфинале сошёлся с украинцем Валентином Блесецким. На ковре россиянин уверенно взял верх — 16:4. Но наибольшее внимание привлёк эпизод уже после схватки, кода визави отказался от традиционного рукопожатия.

«Не обидно, я не придаю этому значения. Моё дело — доказывать всё на ковре. Я не расстроился из-за того, что соперник не захотел пожать руку. Заранее понимал, что так и произойдёт. Ничего страшного не случилось. Кто хочет — пожимает, кто не хочет — не пожимает, это их дело. Мы — добрые люди, наша рука всегда открыта», — объяснил Магомедов.

В свою очередь, глава ФСБР Михаил Мамиашвили призвал не судить Блесецкого, поскольку такое поведение ему навязали сверху.

«Это дикость полная. Магомедов пожал бы руку, конечно, если бы соперник хотел этого. Для него не было разницы, против кого выходить бороться и кого потом приветствовать. У Абасгаджи нет никакого вражеского отношения к соперникам, он всех коллег уважает», — заявил функционер.

Произошедшее действительно никак не повлияло на спортсмена, поскольку на следующий день он в полуфинале легко разобрался с Шотой Партенадзе из Грузии. Таким образом, на пути к решающему поединку Абасгаджи позволил оппонентам набрать только четыре очка.

Однако в финале его ждал крайне непростой противник — Виталий Оруджев. Он сын знаменитого борца азербайджанского происхождения Вугара Оруджева, выступавшего за СССР, Белоруссию и Россию и завоевавшего бронзу ОИ-1992. После окончания карьеры он занялся тренерской деятельностью и осел в США, где и родился его сын.

Молодой человек пошёл по стопам отца и в составе звёздно-полосатых завоевал две золотые медали Панамериканских игр. Теперь же он горел желанием повторить своё достижение на ЧМ. На предварительных стадиях американец тоже смотрелся максимально уверенно, последовательно не оставив шансов Оссимжану Дастанбеку, Стиляну Янчеву Илиеву, Кодаи Огаве и Тайирбеку Жумашбеку Уулу.

Оруджев вышел с сумасшедшим желанием победить и сумел открыть счёт. Уже на первой минуте он вытолкал Магомедова за пределы ковра и набрал один балл. На второй ситуация для россиянина ещё больше усложнилась. Он попытался провести приём, но соперник ответил своей контратакой. В результате чтобы разобраться в эпизоде, судьям пришлось смотреть повтор. Увы, был принят вердикт в пользу Виталия. Он получил ещё шесть очков, тогда как Абасгаджи — только четыре — 4:7.

Но даже оказавшись в непростом положении, действующий чемпион, разумеется, не собирался сдаваться и навязал претенденту борьбу на старте второй трёхминутки, когда выполнил великолепный проход в ноги на краю ковра. Команда оппонента попыталась оспорить решение и взяла челлендж. Но на этот раз рефери заняли сторону отечественного атлета и сняли с американца ещё один балл за неправильно использованный челлендж. Счёт сравнялся.

Казалось, россиянин на моральном подъёме, совершив такой камбэк, додавит Оруджева, но всё сложилось ровно наоборот. Визави активно пошёл вперёд и сумел провести судьбоносный приём, а за 16 секунд до конца заработал ещё один балл. Магомедов пытался атаковать, но сумел добиться лишь того, чтобы с соперника сняли штрафные очки.

К тому же незадолго до окончания схватки Валерий получил рассечение головы, но это не сказалось на её исходе. Перед церемонией награждения ему просто вытерли кровь. Едва ли небольшое повреждение сильно расстроило спортсмена, который впервые в карьере стал чемпионом мира.

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Россиянин же не сумел защитить награду высшей пробы, завоёванную два года назад. Однако, по словам Мамиашвили, в нынешних реалиях данное серебро равноценно золоту.

«Уверен, он вместе с тренером ставили задачу стать первыми, но ничего, Абасгаджи достойно отборолся. Могу только поздравить его и пожелать успеха в дальнейшем. Мы знаем характер Магомедова, уверен, самые яркие победы у него ещё впереди. Да и в целом ребята молодцы, они на протяжении двух лет почти не видели большого ковра. Наши борцы выступали под колоссальным давлением и справились с ним», — заявил президент ФСБР.

Ещё одну медаль отечественной сборной мог принести Абдулла Курбанов, выступающий в самой тяжёлой категории — до 125 кг. В предварительном раунде он оказался сильнее Катриэля Пехэуна Муриэля — 11:0. К сожалению, уже на следующей стадии последовало обиднейшее поражение от Гено Петриашвили, который в итоге завоевал серебро.

Но россиянин сумел собраться и в утешительном раунде одолел Бали Соу и Роберта Барана и получил возможность сразиться за бронзу. Увы, навязать борьбу ещё одному представителю национальной команды США Мэйсону Пэррису не получилось. 21-летний Курбанов набрал лишь два балла, тогда как оппонент — 12.