Мамиашвили: иностранные борцы счастливы, что Россия приехала на чемпионат мира

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что все участники чемпионата мира 2023 года в Белграде относятся адекватно и с уважением к российским спортсменам.

«Чтобы противостоять вот такому расчеловечиванию, нужно теснее сплотить ряды, быть вместе. Вы посмотрите — на этом чемпионате мира все наши коллеги счастливы, что Россия приехала. Все здесь дружат, общаются с друг с другом, помогают, в том числе и нам. Так и нужно продолжать», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Трёхкратный чемпион мира подчеркнул, что в основе олимпийского движения — не результат, не гонорар, не пьедестал, а рукопожатие, независимо от месторождения, цвета кожи, вероисповедания.

«Не важно, проигравший ты или победитель, первостепенным было рукопожатие, братское восприятие любого человека», — добавил Мамиашвили.

Чемпионат мира проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования являются отборочными на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Мамиашвили высказался об инциденте с рукопожатием между россиянином Абасгаджи Магомедовым и украинцем Валентином Блесецким на чемпионате мира 2023 года.