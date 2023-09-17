Узнать больше

Мамиашвили: иностранные борцы счастливы, что Россия приехала на чемпионат мира

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что все участники чемпионата мира 2023 года в Белграде относятся адекватно и с уважением к российским спортсменам.

«Чтобы противостоять вот такому расчеловечиванию, нужно теснее сплотить ряды, быть вместе. Вы посмотрите — на этом чемпионате мира все наши коллеги счастливы, что Россия приехала. Все здесь дружат, общаются с друг с другом, помогают, в том числе и нам. Так и нужно продолжать», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Трёхкратный чемпион мира подчеркнул, что в основе олимпийского движения — не результат, не гонорар, не пьедестал, а рукопожатие, независимо от месторождения, цвета кожи, вероисповедания.

«Не важно, проигравший ты или победитель, первостепенным было рукопожатие, братское восприятие любого человека», — добавил Мамиашвили.

Чемпионат мира проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Соревнования являются отборочными на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Мамиашвили высказался об инциденте с рукопожатием между россиянином Абасгаджи Магомедовым и украинцем Валентином Блесецким на чемпионате мира 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить