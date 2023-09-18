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Олимпийский чемпион Угуев поспорит за бронзу чемпионата мира по борьбе в Сербии

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Олимпийский чемпион российский борец вольного стиля Заур Угуев примет участие в схватке за бронзу в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира.

В утешительном раунде россиянин победил узбекистанца Гуломжона Абдуллаева и обеспечил себе поединок за бронзу.

В бою за третье место Угуев встретится с представляющим Албанию дагестанцем Зелимханом Абакаровым — чемпионом мира 2022 года.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов пробился в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе в Белграде.

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