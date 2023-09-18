Мамедов победил Гузана и вышел в 1/8 финала ЧМ по борьбе
На стадии 1/16 финала Мамедов одержал победу над представителем Йемена Ибрагимом Гузаном со счётом 11:0 в весовой категории до 65 кг.
Следующим соперником Мамедова станет аргентинец Агустин Дестрибатс.
Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что россиянка Полещук встретится с украинкой Винник в 1/8 финала ЧМ по борьбе.