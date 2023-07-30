Сокрушительными ударами в голову: Гэтжи нокаутировал Порье, а Копылов — Рибейро на UFC 291

Джастин Гэтжи одержал победу над Дастином Порье в главном поединке турнира UFC 291 и завоевал титул BMF. В начале второго раунда Гэтжи размашистым ударом ногой в голову отправил соперника на землю и тем самым повторил достижение Романа Копылова, который в похожем стиле расправился с Клаудио Рибейро в предварительном карде. В свою очередь, Алекс Перейра раздельным решением судей взял верх над Яном Блаховичем и успешно дебютировал в полутяжёлом весе, Тони Фергюсон удушающим приёмом уступил Бобби Грину и потерпел шестое поражение подряд, а Деррик Льюис за 33 секунды разобрался с Маркосом Рожерио де Лимой и установил новый рекорд лиги по числу нокаутов.

В то время как Андрей Корешков и Магомед Магомедов брали верх в Японии, в США проходил масштабный турнир UFC, на котором также не обошлось без российских бойцов. После двух поражений на старте карьеры в чемпионате Роман Копылов одержал пару ярких досрочных побед и был намерен ещё больше укрепить свои позиции в крупнейшем MMA-промоушене планеты. Для этого было необходимо расправиться с Клаудио Рибейро — крепким бразильцем, привыкшим «вырубать» оппонентов в клетке. К 31 году он выиграл 11 боёв и все — нокаутом.

Экс-чемпион AMC Fight Nights начал активно и не боялся работать первым номером со здорово контратакующим соперником. Первые две минуты Копылов поддавливал Рибейро, пока не получил мощный удар ногой по корпусу. Казалось, это может немного остудить его пыл, но всё произошло с точностью до наоборот. Россиянин сам ответил двумя жёсткими мидл-киками и стал ещё сильнее прессинговать оппонента, но чуть было не заигрался. Бразилец мгновенно перешёл из обороны в нападение и провёл неплохую серию в голову.

Также по теме Жаркая осень: Махачев сразится с Оливейрой, Волков подерётся с Туивасой, а Чимаев — с Костой Ислам Махачев проведёт реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби. Действующий чемпион в...

Концовка раунда получилась невероятно насыщенной, а инициатива переходила от одного бойца к другому. Сначала Копылов несколько раз наказал раскрывшегося Рибейро за неосторожность и вбил пару двоек в голову, но немного заигрался и едва не оказался на полу. Клаудио подкараулил застоявшегося противника и сокрушительной серией попаданий отбросил того к сетке, но Роман выстоял.

Развязка боя получилась неожиданной. После перерыва спортсмены не успели толком сойтись в центре октагона, как Копылов выбросил сокрушительный хай-кик. Рибейро не был готов к такому и даже не подставил руки, из-за чего удар пришёлся ему точно в челюсть. Бразилец рухнул навзничь и дал более чем весомый повод для остановки поединка, но россиянин был беспощаден и произвёл добивание. И лишь после этого подоспел судья Марк Годдард.

«Очень счастлив. Драться здесь — в лучшей лиге мира, таком замечательном карде... Очень рад, что все наставления, планы сработали. Моя левая нога меня не подводит. Спасибо ей... В первом раунде прикормил по корпусу, перевёл на голову. Всё было по плану... Благодарю лигу за доверие... Хотел бы подраться с гангстером нашего веса — Шоном Стрикландом. Если организации будет интересен этот бой, с удовольствием разделил бы с ним клетку», — сказал Копылов, изъявивший желание ради этой схватки перейти в средний вес.

Удивительно, но этот роскошный нокаут не помог Копылову получить один из четырёх бонусов за «Выступление вечера», которые достались исключительно участникам основной программы шоу в Солт-Лейк-Сити. Первым свой банковский счёт на $50 тыс. пополнил Кевин Холлэнд, уже в середине первого отрезка заставивший сдаться признанного мастера бразильского джиу-джитсу Майкла Киесу. Тот по обыкновению агрессивно пошёл в борьбу, но ошибся и сначала пропустил удар коленом в голову, а затем попался на удушающий Д’Арса.

Благодаря этому Холлэнд одержал вторую победу подряд и закрыл поражения от Хамзата Чимаева и Стивена Томпсона, сделав заявку на возвращение в элиту полусредней категории. Киеса же проиграл третий раз подряд. И вряд ли кого-то удивит, если в скором времени 35-летний спортсмен завершит карьеру.

Об этом впору задуматься и легендарному представителю лёгкого дивизиона. С мая 2020-го Тони Фергюсон уступал пять раз подряд и вылетел из топ-15 рейтинга. Частично реабилитироваться за неудачную серию он мог в сражении с другим ветераном промоушена — Бобби Грином, благо по стилю тот идеально подходил ему. Эль Кукуй превосходил соперника в изобретательности и обладал куда большим арсеналом, что могло сыграть решающую роль.

Фергюсон начал уверенно и уже в первом раунде отправил Грина на канвас, поймав разящим правым прямым на скачке. Но это сыграло с ним злую шутку. Он слишком раскрылся и начал раз за разом «проваливаться», оставаясь открытым для встречных атак. Настоящие же проблемы начались во втором отрезке, когда Тони оказался на земле и принял на себя множество ударов сверху. А вернувшись в вертикальное положение, окончательно перестал контролировать дистанцию. Джеб Бобби раз за разом находил цель, разбивая и без того окровавленное лицо бывшего обладателя временного титула.

Развязка наступила в третьем раунде. После первых двух Фергюсон уступал по числу попаданий с разгромным счётом (30:89), а за неполные пять минут заключительного пропустил ещё 48, ответив на это лишь 24. Но погубил его не очередной сокрушительный прямой оппонента, а попытка избежать перевода на землю. Бобби всё равно затащил его туда и за считанные секунды набросил ручной треугольник, заставив болельщиков стать свидетелями пугающего зрелища. В исступлении Тони дёргал ногами и пытался предпринять хоть что-то, но так и не сумел разорвать замок. И хотя находился в безвыходном положении, отказался стучать и потерял сознание, заставив вмешаться судью. Так Грин не только выиграл впервые с февраля 2022-го, но и заработал денежный бонус.

Ещё один достался Деррику Льюису, вышедшему на чистое первое место по числу побед нокаутами в UFC (14). Чтобы сокрушить Маркоса Рожерио де Лиму ему хватило всего 33 секунд. Американец начал с колена в прыжке и впоследствии обрушил на бразильца шквал ударов, не дав тому прийти в себя. А сразу по окончании схватки не только исполнил фирменное празднование, но и снял шорты, чем позабавил не только аудиторию, но и комментаторов.

После этого наступила очередь двух главных поединков вечера. В преддверии турнира ходили слухи, что статус титульных могут носить оба, но в итоге эти надежды не оправдались. Вопреки слухам, руководство UFC не стало разыгрывать вакантный пояс в полутяжёлом весе в битве между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем, вследствие чего бой проходил в трёхраундовом формате.

Также по теме Последнее испытание перед Джонсом: почему UFC стоит организовать Павловичу бой с Аспинэллом Том Аспинэлл триумфально вернулся после тяжёлой травмы колена и за 73 секунды нокаутировал Марчина Тыбуру в главном поединке турнира...

Ранее поляк уже неоднократно принимал экс-бойцов среднего веса в новой категории. Только в 2019-м он взял верх над Люком Рокхолдом и Роналдо Соузой, а два года спустя не позволил Исраэлю Адесанье стать чемпионом в двух дивизионах. Возможно, поэтому Перейра и не считался фаворитом в их дуэли. И это несмотря на его достижения в кикбоксинге.

Ян ожидаемо не желал размениваться с бывшим чемпионом Glory в стойке и уже в первом раунде сумел затянуть его в партер. И там доминировал, несколько раз предпринимая попытку провести удушающий сзади. Но Алекс здорово отзащищался и дотерпел до перерыва, а после него выглядел гораздо лучше. Да, он вновь пропустил тейкдаун и даже несколько раз уступил в размене, но в концовке раунда уже избивал подуставшего соперника. И если бы у него было чуть больше времени, противостояние вполне могло завершиться досрочно.

Перейра увереннее смотрелся и в третьей пятиминутке, демонстрируя своё мастерство в кикбоксинге. Он перебил Блаховича (36:25) и сделал заявку на победу. А испортить впечатление не смог даже проход поляка в ноги, позволивший ему завершить отрезок в доминирующей позиции. Однако мнение судей разделилось. Один из них всё же встал на сторону Яна, но двое отдали предпочтение Алексу и помогли ему успешно дебютировать в весе 93 кг.

После этого наступила очередь главного боя вечера, на кону в котором мог стоять не только пояс «самого жёсткого ублюдка» (BMF), ставший вакантным после ухода из спорта Хорхе Масвидаля, но и статус первого претендента на трофей в лёгком весе. В преддверии турнира Дастин Порье и Джастин Гэтжи занимали вторую и третью строчки в рейтинге соответственно и вполне могли рассчитывать на встречу с триумфатором реванша между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Добавлял этой схватке перца и тот факт, что ранее пути бойцов уже пересекались в октагоне. В апреле 2018-го Порье нокаутировал Гэтжи и продемонстрировал всему миру неспособность оппонента как грамотно работать все 25 минут, так и выдерживать их в одном темпе. А ведь именно этим славился Дастин, способный без устали работать на протяжении всех пяти раундов.

Поэтому именно Порье считался фаворитом их ответного боя и поначалу даже оправдывал статус. Он был быстрее, острее и одним из попаданий открыл рассечение у левого глаза Гэтжи. Прийти в себя тот смог лишь под конец раунда, когда несколько раз поймал соперника на встречных курсах и чуть было не выбил у него почву из-под ног. Но этого было явно недостаточно, чтобы склонить судей на свою сторону.

Но в итоге этого и не потребовалось. Возможно, Порье почувствовал себя слишком вольготно и немного забыл об осторожности, после очередного выпада задержавшись на опасной дистанции. И был мгновенно наказан. Гэтжи выбросил роскошный хай-кик и отправил соперника на настил, напомнив комментаторам о концовке второй битвы между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Гэтжи оформил один из самых ярких нокаутов в своей карьере, заслуженно получил бонус за «Выступление вечера» и был награждён титулом BMF. Он также заявил о желании не останавливаться на достигнутом и сразиться за титул чемпиона в лёгком весе. И тем самым либо попытаться отомстить за сокрушительное поражение Оливейре, либо вернуть должок Хабибу Нурмагомедову, попробовав одолеть его друга и одноклубника.