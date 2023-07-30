Макгрегор вызвал на бой Гэтжи
- AP
«Джастин, я — настоящий BMF, и я дам тебе пощёчину. Ты можешь драться за какие-то гроши, если тебе хочется, но мне нужны деньги, и я здесь командую. К чёрту Чендлера, если ты хочешь этого поединка, то требуй», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
Американский боец нокаутировал соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США) и стал обладателем пояса «Главного плохиша организации» (BMF).
Ранее Гэтжи заявил, что хочет драться за принадлежащий российскому бойцу Исламу Махачеву пояс чемпиона UFC в средней весовой категории.