Гэтжи заявил, что хочет драться за принадлежащий Махачеву пояс чемпиона UFC

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джастин Гэтжи прокомментировал победу над соотечественником Дастином Порье в рамках 291-го номерного турнира лиги в Солт-Лейк-Сити (США).

«В других видах спорта редко получаешь шанс взять реванш. После поражений тяжело вернуться. Я верил в себя всё это время. Я сказал Порье, что он мой любимый боец. Но шанс и удача — это важные факторы в поединках. Я благодарен Богу, что победил в этот раз», — сказал Гэтжи после боя.

Американец заявил, что хочет драться за принадлежащий российскому бойцу MMA Исламу Махачеву пояс чемпиона UFC в средней весовой категории.

«Я хочу биться за титул чемпиона UFC. Этот парень будет биться в октябре. Победа, поражение или ничья, но я приложу максимум усилий», — заявил он.

Всего на счету Гэтжи 24 победы и четыре поражения в 28 боях MMA.

Ранее сообщалось, что бой-реванш Махачева и бразильца Чарльза Оливейры пройдёт в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).