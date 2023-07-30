Порье — о бое с Гэтжи: я плохо себя чувствую, но нужно проигрывать как мужчина

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал поражение от Джастина Гэтжи в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (США).

«Очевидно, я плохо себя чувствую. Всегда неприятно проигрывать. Однако учитывая всё, через что мне пришлось пройти в своей карьере, я чувствую, что уже победил. Если ты побеждаешь как мужчина, то нужно и проигрывать как мужчина», — приводит слова Порье «Чемпионат».

Бой завершился нокаутом во втором раунде. Гэтжи взял у Порье реванш за поражение нокаутом в 2018 году и стал обладателем пояса «Главного плохиша организации» (BMF).

Всего на счету Джастина 24 победы и четыре поражения в 28 боях MMA. У Дастина 29 побед и семь поражений.

Ранее ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вызвал на бой Гэтжи.