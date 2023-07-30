Узнать больше

Порье — о бое с Гэтжи: я плохо себя чувствую, но нужно проигрывать как мужчина

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал поражение от Джастина Гэтжи в рамках 291-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити (США).
Порье — о бое с Гэтжи: я плохо себя чувствую, но нужно проигрывать как мужчина
  • Gettyimages.ru

«Очевидно, я плохо себя чувствую. Всегда неприятно проигрывать. Однако учитывая всё, через что мне пришлось пройти в своей карьере, я чувствую, что уже победил. Если ты побеждаешь как мужчина, то нужно и проигрывать как мужчина», — приводит слова Порье «Чемпионат».

Бой завершился нокаутом во втором раунде. Гэтжи взял у Порье реванш за поражение нокаутом в 2018 году и стал обладателем пояса «Главного плохиша организации» (BMF).

Всего на счету Джастина 24 победы и четыре поражения в 28 боях MMA. У Дастина 29 побед и семь поражений.

Ранее ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вызвал на бой Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить