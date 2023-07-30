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Гэтжи заявил, что не хочет драться с Макгрегором

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что не намерен принимать вызов бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Гэтжи заявил, что не хочет драться с Макгрегором
  • Gettyimages.ru

«Макгрегор отказывался от боя со мной шесть раз. Как правило, чтобы получить поединок с ним, нужно идти на поражение. Приятно ли мне, что Конор упоминает меня? Не знаю, мне всё равно», — приводит слова Гэтжи «Чемпионат».

По словам бойцам, он не хочет драться с тем, кто принимает стероиды.

«Я сам никогда в жизни не делал этого и не буду. Не хочу драться с читером», — заявил он.

Американец нокаутировал соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США) и стал обладателем пояса «Главного плохиша организации» (BMF).

Ранее Макгрегор вызвал на бой Гэтжи.

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