Гэтжи заявил, что не хочет драться с Макгрегором
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«Макгрегор отказывался от боя со мной шесть раз. Как правило, чтобы получить поединок с ним, нужно идти на поражение. Приятно ли мне, что Конор упоминает меня? Не знаю, мне всё равно», — приводит слова Гэтжи «Чемпионат».
По словам бойцам, он не хочет драться с тем, кто принимает стероиды.
«Я сам никогда в жизни не делал этого и не буду. Не хочу драться с читером», — заявил он.
Американец нокаутировал соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США) и стал обладателем пояса «Главного плохиша организации» (BMF).
Ранее Макгрегор вызвал на бой Гэтжи.