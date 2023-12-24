Жара в Эр-Рияде: Бивол «переехал» Артура, Джошуа разгромил Валлина, а Уайлдер сенсационно уступил Паркеру

Дмитрий Бивол единогласным решением судей взял верх над Линдоном Артуром и не только в 11-й раз защитил титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе, но и завоевал пояс по версии IBO. Россиянин доминировал на протяжении всего боя, а в предпоследнем раунде даже отправил британца в нокдаун. В свою очередь, Деонтей Уайлдер ничего не смог противопоставить Джозефу Паркеру и проиграл третий бой в карьере, Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Отто Валлином, а Арсланбек Махмудов потерпел первое поражение в карьере.

Боксёрский вечер в Саудовской Аравии представлялся практически идеальным подарком на Новый год для фанатов бокса. Не получив возможности устроить долгожданную схватку Тайсона Фьюри с Александром Усиком, организаторы собрали огромное число сильных спортсменов в рамках одного мероприятия, венчать которое предстояло битвам с участием трёх полноценных суперзвёзд — Дмитрия Бивола, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. И пусть ни одному из них не противостоял по-настоящему равноценный оппонент, на уровне ажиотажа это не сказалось. Ведь исключать сюрпризы было нельзя.

Однако тремя главными поединками всё не ограничивалось. Внимание привлекали выступления действующего чемпиона IBF в 90,7 кг Джея Опетайи и первого номера тяжёлого дивизиона Филипа Хрговича, которые суммарно не пробыли на ринге и пяти минут. Австралиец не оставил шансов Эллису Зорро, а хорват — Марку де Мори. Причём тот сам отказался от продолжения дуэли, развернувшись спиной к оппоненту.

Также по теме Долгожданное возвращение: Бивол может сразиться с Артуром в декабре на шоу в Саудовской Аравии Дмитрий Бивол может провести 11-ю защиту титула чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе 23 декабря на шоу в Саудовской Аравии. По...

Однако отечественных поклонников бокса больше интересовал бой с участием Арсланбека Махмудова. На протяжении последних лет представляющий Канаду россиянин считался одним из потенциальных претендентов на мировой титул и собирался доказать свои притязания в дуэли с Агитом Кабайелом — не знающим поражений немцем, обладавшим впечатляющим рекордом 23-0.

Но одно дело брать верх над не самыми звёздными ветеранами в лице Кевина Джонсона и Андрея Руденко, а также сдавшим Дереком Чисорой, другое — над Махмудовым, буквально перемалывавшим предыдущих соперников. 17 из 18 побед он одержал нокаутом и лишь трижды был вынужден пробыть в ринге более пяти раундов. Не случилось это и на этот раз, правда, исход был для Арсланбека крайне разочаровывающим.

В сражении с Кабайелом он продемонстрировал все свои слабые стороны: недостаток скорости, проблемы с защитой и отсутствие плана Б. Уже в первых двух отрезках стало понятно, что угнаться за визави Махмудов не может, но это не заставило его перестроиться и действовать в другом стиле. Он продолжил без оглядки идти вперёд и раз за разом попадать в расставленные сети. И если поначалу немец лишь изредка опасно контратаковал, то со временем стал буквально избивать россиянина.

Ключевым стал третий раунд. Кабайел превосходил соперника: работал на опережение, великолепно отвечал на неподготовленные выпады и блестяще защищался. В итоге Махмудов пропустил столько, что чудом остался на ногах. Но уже в следующем раунде был вынужден капитулировать. Роковыми стали попадания по корпусу, заставлявшие Арсланбека трижды опускаться на колено. Дважды рефери позволял ему продолжать битву, но потом всё же вмешался. И зафиксировал первое поражение россиянина в профессиональной карьере.

По окончании затяжного противостояния Дэниела Дюбуа с Джареллом Миллером, завершившегося в пользу британца лишь за восемь секунд до финального гонга, настал черёд Дмитрия Бивола. И в его победе над Линдоном Артуром практически никто не сомневался. Интрига же заключалась в том, насколько впечатляюще действующий чемпион WBA в полутяжёлом весе будет смотреться после более чем годичного перерыва. Последний раз он бился в ноябре 2022-го, когда единогласным решением взял верх над Хильберто Рамиресом.

Первая половина поединка вряд ли заслуживает подробного описания. За исключением прошедшего в активной разведке первого раунда, все оставшиеся проходили в одном ключе. Бивол безраздельно доминировал, постоянно поддавливая Артура и впечатывая ему в голову один удар за другим. Временами это походило на спарринг (что впоследствии и отметил сам россиянин), в рамках которого один спортсмен работает над атакой, а второй практикует оборону. И это явно не обнадёживало ни британца, ни его угловых, требовавших от него большей активности.

Бивол же выглядел явно соскучившимся по боям. Таким агрессивным он не был ни в схватках с Рамиресом и Саулем Альваресом, ни с Умаром Саламовым и Крейгом Ричардсом — его последними четырьмя оппонентами в карьере. Вопрос был в том, сумеет ли он отработать в таком быстром темпе все 36 минут и не потерять концентрацию. Ведь после длительного перерыва такое может случиться даже с лучшими боксёрами планеты.

Тревожным звоночком мог стать восьмой отрезок. Артур воспрял духом и стал чаще идти вперёд, но сделал явно недостаточно для того, чтобы склонить жюри на свою сторону. Как и в оставшихся трёхминутках. Бивол решил укрепить своё превосходство и вновь взвинтил темп, заставив претендента думать исключительно о том, как не оказаться на полу. Но с этой задачей он не справился. В концовке 11-го отрезка многоударная комбинация Дмитрия заставила Линдона опуститься на колено, а рефери — открыть счёт. Как и в бою с участием Махмудова, ключевое значение имел хук по печени.

В дебюте заключительного раунда Бивол обрушил на Артура шквал ударов. В определённые моменты казалось, что пристально наблюдающий за избиением у канатов арбитр всё же вмешается, но Линдон переждал как этот шторм, так и тот, что Дмитрий приберёг на самую концовку. И хотя избежал досрочного поражения, уступил с разгромным счётом — 107:120. Россиянин же не только в 11-й раз защитил пояс WBA, но и завоевал титул IBO.

Первым среди экс-чемпионов в тяжёлом весе свой статус предстояло подтверждать Уайлдеру. Две подряд неудачи в сражениях с Фьюри чуть было не поставили крест на его карьере, но Бронзовый Бомбардировщик нашёл в себе силы вернуться. В октябре 2022-го он в фирменном стиле сокрушил Роберта Хелениуса и подтвердил, что по-прежнему достоин входить в элиту дивизиона. Однако теперь ставки были выше. Ведь в дуэли с Джозефом Паркером на кону стояли сразу два пояса (пусть и второстепенных) — WBC International и WBO Inter Continental, а также денежная встреча с Джошуа.

Наверняка многие считали, что Уайлдер легко пройдёт Паркера. Пусть 31-летний новозеландец номинально входил в число сильнейших тяжеловесов планеты, к суперзвёздам он точно не относился. Ведь ранее уже был бит не только тем же Джошуа и Диллианом Уайтом, но и заметно переоценённым Джо Джойсом. Однако он вместе со своим наставником идеально подготовился к одному из главных боёв в карьере и шокировал боксёрский мир.

За весь поединок Паркер так и не позволил Уайлдеру найти свою дистанцию и заставил его выглядеть растерянным в четырёхугольнике. В первом раунде один из самых ярких нокаутёров в истории вообще не выбросил ни одного удара, а потом ограничивался лишь редкими попаданиями с ближней дистанции, выход на которую провоцировал именно его противник. И сопротивляться этому американец так и не смог.

До определённого момента Паркер просто переигрывал Уайлдера, но ближе к концу схватки начал задавать ему самую настоящую трёпку. Он как будто знал, что будет делать соперник, и постоянно опережал его, регулярно находя цель правым оверхендом. И в восьмом раунде он чуть было не отправил экс-чемпиона мира на канвас. Деонтей чудом пережил сокрушительный удар, а потом выдержал ещё несколько и устоял.

Продолжил Паркер доминировать и после этого, а «убрал ногу с педали газа» лишь в заключительных двух отрезках. И хотя Уайлдер пошёл вперёд, было уже поздно. Джозеф спокойно довёл бой до победы единогласным решением судей и стал всего лишь вторым спортсменом, сокрушившим Бронзового Бомбардировщика. И заставил задуматься, способен ли Деонтей на равных конкурировать с сильнейшими тяжеловесами мира.

Такой же вопрос было впору задавать и Джошуа. Да, после двух подряд фиаско в сражениях с Усиком тот разобрался с Джермейном Франклином и Хелениусом, но вряд ли развеял сомнения скептиков. Ведь назвать кого-либо из них равным соперником для британца было нельзя. В принципе, к таким было сложно отнести и его нынешнего визави. Пусть Отто Валин совсем недавно справился с Муратом Гассиевым, а в 2019-м прошёл всю дистанцию с самим Фьюри.

Правда, перчинки этому противостоянию добавлял тот факт, что ранее пути Джошуа и Валлин неоднократно пересекались. По любителям британец дважды взял верх, а после этого неоднократно приглашал шведа к себе в лагерь в качестве спарринг-партнёра. Поэтому секретов друг от друга у них быть не могло, а исход дуэли по сути зависел от состояния Энтони.

Также по теме «Как будто прививка поставлена»: Машьянов — о трудолюбии Бивола, «побеге» Альвареса и гонораре Бетербиева Дмитрий Бивол не позволяет себе расслабляться даже после того, как стал чемпионом мира и достиг огромных высот в боксёрской карьере....

За последние годы болельщики могли видеть несколько версий Джошуа. Вплоть до поражения от Энди Руиса тот был бесстрашным и ярчайшим боксёром, способным как переигрывать соперников, так и наглухо вырубать их. Но после будто утратил былой настрой и стал слишком осторожным. И пусть временами уверенность возвращалась к нему, полноценного «выздоровления» не произошло.

Не увидели фанаты прежнего Джошуа и в этот вечер. Да, он был лучше Валлина и временами очень здорово атаковал, благодаря чему ещё в первых отрезках разбил лицо оппоненту, но во что бы то ни стало сокрушить того не пытался. Другое дело, сам швед смотрелся крайне слабо. В отличие от Паркера, чем-то удивить более высококлассного противника он не сумел и лишь отбивался.

Но с течением времени выполнять эту задачу ему становилось всё труднее. И в пятом раунде положение шведа стало крайне тяжёлым. Двумя мощнейшими хуками Джошуа чуть было не отправил Валлина на настил, после чего отметился ещё парой неплохих попаданий в голову. А прямо перед гонгом «проверил» и корпус.

И как оказалось, угловые Отто посчитали это достаточным поводом для того, чтобы отговорить их бойца от продолжения битвы. К неожиданности многих, на шестой отрезок Валлин так и не вышел, а Джошуа принялся праздновать очередную, 27-ю победу в карьере.