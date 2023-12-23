Роналду приехал на титульный бой Бивола с Артуром

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду наблюдает за поединком чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянина Дмитрия Бивола с англичанином Линдоном Артуром на турнире The day of reckoning («Судный день»).