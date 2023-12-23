Роналду приехал на титульный бой Бивола с Артуром
38-летний форвард сборной Португалии сидит в зале рядом с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории ирландцем Конором Макгрегором.
Вечер бокса проходит на Kingdom Arena в Эр-Рияде.
На счету 33-летнего непобеждённого российского боксёра 21 победа (11 нокаутом).
В активе 32-летнего британца 23 победы (16 нокаутом) и одно поражение.
Ранее сообщалось, что российский боксёр тяжёлой весовой категории Арсланбек Махмудов потерпел поражение от немца Агиты Кабайелы в поединке в Эр-Рияде.