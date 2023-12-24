Артур — о поражении от Бивола: Дмитрий — один из лучших боксёров мира

Британец Линдон Артур прокомментировал поражение в титульном поединке в полутяжёлой весовой категории с россиянином Дмитрием Биволом на турнире The day of reckoning («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Выступил так хорошо, как мог. Бивол — один из лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий... Он очень хорош. Считаю, он победит Бетербиева. Я начинал подготовку за четыре недели до боя, но никаких оправданий быть не может», — заявил после боя Артур.

Боксёр из России победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а также отобрал у англичанина пояс Международной боксёрской организации (IBO).

На счету 33-летнего непобеждённого российского боксёра 22 победы (11 нокаутом).

В активе 32-летнего британца 23 победы (16 нокаутом) и два поражения.

Ранее Бивол прокомментировал победу над англичанином Линдоном Артуром на турнире The day of reckoning («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).





