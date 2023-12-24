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Бивол — о победе над Артуром: теперь вижу путь к цели стать абсолютным чемпионом мира

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Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу над англичанином Линдоном Артуром на турнире «The day of reckoning» («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я бы сказал, что это был хороший спарринг. Линдон хорошо использовал джеб. Рад, что провёл этот поединок. Теперь вижу путь к цели стать абсолютным чемпионом мира. Надеюсь, Бетербиев победит, и мы встретимся с ним. Иногда не очень сильно жал на газ, потому что не знал, хватит ли мне сил. Понимал, что соперник силён и готов к 12 раундам», — заявил Бивол после боя.

Российский боксер подчеркнул, что для него было очень важно отобрать у британца титул IBO.

«У меня уже 11 защит пояса WBA. Но раньше я ничего не получал от своих соперников. И вот наконец это произошло. Когда подписывал контракт на этот бой, Саудовская Аравия была заинтересована в моём поединке с Бетербиевым. Это бой за звание абсолютного чемпиона. Все хотят этот бой», — добавил Бивол.

Боксер из России победил единогласным решением судей. 

На счету 33-летнего непобежденного российского боксера 22 победы (11 нокаутом).

В активе 32-летнего британца 23 победы (16 нокаутом) и два поражение.

Ранее сообщалось, что российский боксёр тяжёлой весовой категории Арсланбек Махмудов потерпел поражение от немца Агиты Кабайелы в поединке в Эр-Рияде. 

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