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Хирн: Бивол сделал свою часть работы в поединке с Артуром

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Британский промоутер Эдди Хирн высказался о победе чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжёлой весовой категории россиянина Дмитрия Бивола над англичанином Линдоном Артуром на турнире The day of reckoning («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Дмитрий сделал свою часть работы. Он хочет самых больших боёв, поединка за звание абсолютного чемпиона. Уверен, в Саудовской Аравии планируют организовать схватку Бивола с Бетербиевым. Но как промоутер Каллума Смита, надеюсь, что он победит Артура и сам сразится с Дмитрием за все пояса в полутяжёлом весе. Сейчас надо отдать дань уважения Биволу. Он 13 месяцев не выступал, он один из лучших боксёров мира», — заявил после боя Хирн.

Бивол победил единогласным решением судей. 

На счету 33-летнего непобеждённого боксёра из России 22 победы (11 нокаутом).

В активе 32-летнего британца 23 победы (16 нокаутом) и два поражения.

Ранее сообщалось, что российский боксёр тяжёлой весовой категории Арсланбек Махмудов потерпел поражение от немца Агиты Кабайелы в поединке в Эр-Рияде. 

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