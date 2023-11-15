Долгожданное возвращение: Бивол может сразиться с Артуром в декабре на шоу в Саудовской Аравии

Дмитрий Бивол может провести 11-ю защиту титула чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе 23 декабря на шоу в Саудовской Аравии. По информации СМИ, соперником россиянина станет британец Линдон Артур, в активе которого значатся 23 победы. При этом изначально в качестве оппонента рассматривался Ричард Ривера, но стороны не смогли достичь соглашения. Кроме того, на том же боксёрском вечере планируется выступление звёзд тяжёлой категории — Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

В конце прошлого года Дмитрий Бивол входил в число самых обсуждаемых и популярных боксёров планеты. В мае 2022-го он одержал крупнейшую победу в своей карьере и не оставил шансов самому Саулю Альваресу, а в ноябре взял верх над его соотечественником Хильберто Рамиресом, в десятый раз защитив титул WBA в полутяжёлом весе. Казалось, не за горами и другие крупные поединки — реванш со звёздным мексиканцем или объединительный бой с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в 79,3 кг. Но с того момента прошёл ровно год, а россиянин так и не заходил в ринг. И лишь сейчас в СМИ появились устойчивые слухи о дате возвращения спортсмена.

Как сообщил известный журналист Дэн Рафаэль, следующий бой с участием Бивола пройдёт 23 декабря в Саудовской Аравии. Пока доподлинно неизвестны ни точное место проведения боксёрского вечера, ни его программа. Однако ходят слухи, что на том же шоу выступят экс-чемпионы мира в тяжёлой категории Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа, которым предстоит помериться силами с Джозефом Паркером и Отто Валлином соответственно. В свою очередь, Дмитрий сразится с Линдоном Артуром.

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Безусловно, пока официальной информации не поступило, делать выводы рано. Ведь за последние месяцы в прессе ходило множество слухов о следующей битве чемпиона WBA и ни один из них не подтвердился. По данным ТАСС, Бивол должен был подраться в декабре, но не на Ближнем Востоке, а в США. Говорил об этом и глава Matchroom Boxing Эдди Хирн. По его словам, россиянину хотели устроить бой в тот же вечер, что и обладателю пояса WBC во втором среднем дивизионе Девину Хейни. А у американца встреча с Реджисом Прогрейсом запланирована на 9 декабря.

Правда, уже в начале ноября Хирн говорил о намерении Бивола вернуться на ринг в январе 2024-го, а уже спустя полгода помериться силами с Бетербиевым. При этом потенциальный оппонент россиянина в первом поединке по-прежнему оставался неизвестен. Возможно, этот сценарий и воплотился бы в жизнь, если бы не сорвался супербой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, которых хотели свести друг с другом именно в конце декабря 2023-го. Но после крайне разочаровывающего выступления британца в дуэли с Фрэнсисом Нганну об этом пришлось забыть.

В итоге, шоу в Саудовской Аравии осталось без главной схватки, а промоутеры оказались в непростой ситуации. Ведь найти достойную замену ей не представлялось возможным. В этот момент в прессе появились сведения о включении в список участников имеющих соглашения с Matchroom Boxing Бивола и Джошуа, при этом последний должен был биться с Уайлдером. Однако Хирн якобы захотел отсрочить их встречу до весны следующего года, поэтому те получили других, гораздо менее звёздных противников. Дмитрия же изначально сводили с Ричардом Риверой по прозвищу Моряк Попай. Однако договориться с ним не получилось.

В итоге, возник вариант с Артуром — 32-летним британцем, занимающим седьмую строчку в рейтинге WBA. В его активе значится 23 победы (16 — досрочно) и всего одно поражение. Его обидчиком стал соотечественник Энтони Ярд, отомстивший за проигрыш раздельным решением. В реванше будущий соперник Бетербиева нокаутировал визави в четвёртом раунде и во многом благодаря этому вошёл в элиту дивизиона. Пусть до трофея так и не добрался.

Артур же пока так и не вернулся на былые позиции. За два года он провёл четыре поединка, но в большинстве из них встречался с заведомо более слабыми оппонентами. Тот же Уолтер Габриэль Секейра (28-11-1) ныне входит лишь в третью сотню сильнейших боксёров категории по версии BoxRec, в топ-100 не значится и Джоэл Макинтайр (20-8), а Борис Крайтон (12-4) в последнее время бьётся во втором среднем дивизионе. Относительно серьёзным соперником можно назвать лишь Брайана Науэля Суареса (18-2), располагающегося на 36-й строчке списка. Но его уровень мастерства крайне сложно оценить. До дуэли с британцем он бился исключительно на родине, но и там уступил — пусть и очень достойному бойцу. Обидчиком стал непобеждённый венесуэлец Альберт Рамирес (17-0), который уже сейчас входит в топ-5 претендентов на титул WBA.

В таком случае, что этот бой может принести Биволу? Настолько необходимую ему практику. Не биться больше года для любого спортсмена — крайне неприятно, особенно для такого звёздного, как россиянин. Сейчас он находится в расцвете сил и пребывает на пике популярности, следовательно, каждый выход на ринг помогает ему не только укреплять наследие и вписывать имя в историю бокса, но и зарабатывать серьёзные деньги. И упускать возможность монетизировать свою популярность крайне нежелательно.

Кроме того, в преддверии долгожданной дуэли с Бетербиевым нельзя терять шанс в очередной раз протестировать свои возможности и сбросить с себя «ржавчину». Пусть сам Артур в последнее время выглядит чуть хуже (годы всё же берут своё), но недооценивать его нельзя. Он по-прежнему остаётся одним из самых устрашающих нокаутёров современности и драться с ним после полуторагодичного простоя было бы если не самоубийством, то крайне рискованным делом. А Бивол не похож на человека, готового ввязываться в подобного рода авантюры.

Несомненно, может показаться, что поединок с Артуром — шаг назад в карьере для Бивола. И в каком-то смысле так оно и есть. По ажиотажу он явно будет уступать не только сражению с Альваресом, но даже битвам с Рамиресом, Джо Смитом-младшим, Жаном Паскалем и Салливаном Баррерой. Но сейчас ему очень непросто устроить схватку, которая бы однозначно подняла его выше. Если отбросить того же Бетербиева, то в 79,3 кг найти достойного визави практически невозможно. С учётом нынешней геополитической ситуации, большой интерес могло вызвать противостояние с возобновившим карьеру Александром Гвоздиком, но на этом всё. Даже схватка с Джошуа Буатси вряд ли вошла бы в список самых ожидаемых в году. А ведь это первый номер рейтинга WBA.

При этом не стоит винить в этом самого Бивола, ведь он готов драться с кем угодно. Об этом неоднократно в интервью говорил и он сам, и его тренер Геннадий Машьянов, по чьим словам противники сами не горят желанием делить с ним ринг. И их можно понять. Рассчитывать на успех в битве с таким мастером могут лишь единицы, а портить себе рекорд хотят не многие. Отсюда и сложности в переговорах и длительный простой.